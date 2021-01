오세훈 “野, 통합 아닌 후보 단일화만 하면…대선에서 분열 확률 높아”

"이번에 당선되는 서울시장은 대선 나와선 안 돼"

[아시아경제 임춘한 기자] 오세훈 전 서울시장은 11일 이번 주 예정된 안철수 국민의당 대표와의 비공개 회동에 대해 “저는 만나서 대화하면 (안 대표의 입당 내지 합당) 여지가 있다고 생각한다”고 밝혔다.

오 전 시장은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “이번 보궐선거 후보 단일화 자체가 가장 중요한 것도 사실이지만 만약 야권통합이 아닌 선거를 위한 후보 단일화만 했을 경우 오히려 야권이 분열되는 상태로 대선을 치르는 확률이 더 높아진다”며 “이번 단일화가 대선에서 야권분열을 잉태하는 나쁜 단일화가 될 수 있다는 점에 대해서 충분히 논의하려고 한다”며 이같이 말했다.

오 전 시장은 안 대표의 입당 또는 합당 불발 상황에 대해서는 “국민의힘내에서 지금 준비한 경선절차에 임하게 될 것이고, 나중에 기존 정치문법에 의한 단일화 논의가 시작될 것”이라며 “차선책이다. 그건 어쩔 수 없다”고 밝혔다.

오 전 시장은 야권 단일화 무산 가능성에 대해 “경쟁이 시작되기 전에 아예 당을 통합해버리면 단일화 문제가 해결되는 것”이라고 말했다.

오 전 시장은 서울시장이 되면 대선은 포기하는 것이냐는 질문에는 “당연하다. 이번에 당선되는 서울시장은 대선에 나올 수도 없고 나와서도 안 된다. 그것은 도리”라며 “(안 대표도) 당연히 그렇게 생각하고 계시지 않을까 짐작한다”고 밝혔다.

오 전 시장은 윤석열 검찰총장에 대해서는 “아직 정치권에 등장하지도 않은 분을 전제로 자꾸 얘기하는 게 사실 현명하지 않다”면서도 “야권 대통합의 방향으로 가는 것이 옳다는 판단을 하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr