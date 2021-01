CNP Rx, 스킨 리바이브 비타에이 콘투어크림 리뉴얼 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,638,000 전일대비 29,000 등락률 +1.80% 거래량 50,703 전일가 1,609,000 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 LG생활건강, 예화담 '환생고 크림 듀오 세트' 출시차석용 LG생활건강 부회장 “위기때 변화의 속도 높여야”[단독]LG생활건강 화장품 '빌리프', 내년 1월 전품목 가격 인상…평균 10% close (대표 차석용)은 럭셔리 더마코스메틱 브랜드 CNP Rx에서 레티날을 함유한 기존 ‘스킨 리바이브 비타에이 콘투어크림’ 처방에 CNP Rx 타임 코드 콤플렉스를 더해 리뉴얼 출시했다.

이번 리뉴얼을 통해 탄력 강화 메커니즘을 업그레이드 했고, 토출이 편리한 튜브 타입의 용기를 사용해 제품의 효능을 지키면서도 신선하게 보관할 수 있다.

또한 레티날 성분이 피부에 잘 흡수될 수 있도록 모공보다 작은 사이즈로 잘게 쪼개는 기술이 적용됐으며, 주름개선 기능성 성분인 아데노신과 미백 기능성 성분인 알파-비사보롤을 함유한 포뮬러가 생기 넘치고 빛나는 피부로 가꿔준다.

CNP Rx 브랜드 담당자는 “이번에 리뉴얼된 제품은 레티날과 CNP Rx 타임 코드 콤플렉스를 함유해 주름 개선 기능성 성분인 아데노신을 함유해 주름이 고민인 부위에 강화된 탄력감을 선사한다”면서 “시간이 흐를수록 짙어지는 주름이 고민이라면 이번 신제품으로 집중 관리를 해볼 것을 추천한다”고 말했다.

한편, 스킨 리바이브 비타에이 콘투어크림은 롯데백화점 잠실점, 현대백화점 천호점, 갤러리아백화점 센터시티점·광교점 등 백화점 매장과 롯데온, 갤러리아몰, AK몰 등의 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

