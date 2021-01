제주 삼양동 포구에서 발견된 시신···침몰 32명민호 선원으로 확인

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서는 10일 오전 제주시 삼양동 벌랑포구에서 발견된 시신의 신원은 지난달 29일 제주 북서방에서 전복된 32명민호의 실종된 인도네시아인 선원 A씨로 확인했다고 밝혔다.

제주 한림선적 32명민호(32t급)는 지난달 29일 오후 7시 44분께 제주항 북서쪽 2.6㎞ 해상에서 전복된 이후 다음 날인 30일 오전 제주항 서방파제와 충돌해 침몰했다.

사고 당시 선박에 타고 있던 선원은 한국인 4명과 인도네시아인 3명 등 7명이다. 이로써 현재까지 모두 4명의 시신이 발견돼 신원확인 됐으나 나머지 3명은 아직 발견되지 않고 있다.

해경은 인도네시아인 선원의 시신은 인도네시아의 가족에게 인계될 예정이나 인도네시아의 가족이 한국에 들어오지 못할 경우 인도네시아 대사관 등을 통해 가족에게 공증된 위임장을 받아 위임인에게 시신을 인계해 처리할 예정이라고 밝혔다.

한편 제주해경은 실종자 수색을 위해 그동안 가용 장비와 인력을 대거 투입해 집중적으로 수색해 왔으나 사고 10일 차인 지난 7일 집중 수색을 종료하고 경비업무와 병행하는 수색으로 전환해 왔다.

