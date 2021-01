임성재 5위 "6언더파 뒷심~"…새해 첫 대회 우승 가능할까?

'왕중왕전' 센트리토너먼트 셋째날 공동선두와 4타 차, 디펜딩챔프 토머스 공동 5위 합류

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "막판 5개 홀에서 버디 4개."

임성재(23ㆍCJ대한통운)의 뒷심이 돋보였다. 10일(한국시간) 미국 하와이주 마우이섬 카팔루아리조트 플랜테이션골프장(파73ㆍ7518야드)에서 이어진 미국프로골프(PGA)투어 센트리토너먼트(총상금 670만 달러) 셋째날 6언더파로 선전해 공동 5위(17언더파 202타)에 포진했다. 2021년 첫 대회, 지난해 우승자만 출전하는 ‘왕중왕전’이다. 라이언 파머와 해리스 잉글리시(이상 미국)가 공동선두(21언더파 198타)다.

임성재는 3타 차 공동 6위에서 출발해 이글 1개와 버디 5개, 보기 1개를 묶었다. 5번홀(파5)에서 ‘2온 1퍼트’ 이글을 터뜨렸고, 8번홀(파3) 보기는 9번홀(파5) 버디로 만회했다. 후반 14~16번홀 3연속버디가 백미다. 마지막 18번홀(파5)에서 다시 ‘2온 2퍼트’ 버디를 솎아냈다. 페어웨이안착률 86.67%, 그린적중률 83.33% ‘정타(正打) 파워’, 여기에 홀 당 평1.67개 ‘짠물퍼팅’을 곁들였다.

파머는 9언더파 데일리베스트를 작성했다. 콜린 모리카와 3위(20언더파 199타), 대니얼 버거 4위(18언더파 201타), 디펜딩챔프 저스틴 토머스(이상 미국)가 공동 5위에서 ‘2연패 진군’을 펼치는 상황이다. 세계랭킹 1위 더스틴 존슨(미국)과 2위 욘 람(스페인)은 나란히 공동 10위(14언더파 205타)다. ‘헐크 브라이슨 디섐보(미국)는 공동 16위(13언더파 206타)에 머물렀다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr