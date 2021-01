[아시아경제 이현우 기자] 프란치스코 교황이 다음주 중 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접종한다고 밝혔다.

9일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 교황은 최근 이탈리아 현지 방송채널 카날레5(Canale5) 뉴스와 가진 인터뷰에서 "다음 주 이곳에서도 백신 접종을 시작한다"며 "나도 예약했다. 우리는 접종을 해야한다"고 밝혔다. 이어 교황은 또 백신을 부정하는 것은 "매우 위험한 일"이라며 부작용 우려와 효능에 대한 의심 등에 따른 접종 기피 현상이 위험하다고 경계했다.

이번 인터뷰는 교황이 관저로 쓰는 바티칸 산타 마르타의 집에서 진행됐다. 이탈리아 ANSA 통신에 따르면 교황은 이번 인터뷰에서 코로나19 사태부터 백신, 미국의 정치 위기, 낙태 등 광범위한 주제에 대해 자신의 생각과 관점을 밝힌 것으로 알려졌다.

