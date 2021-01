[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 9일 오전 11시6분께 경북 경주시 산내면의 한 캠핑장 텐트 안에서 부탄가스가 폭발했다.

이 사고로 30대 남녀 2명이 얼굴과 손가락 등에 1~2도 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰과 소방당국은 "식사를 준비하던 중에 휴대용 가스렌지에서 갑자기 부탄가스가 터졌다"는 부상자 말을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr