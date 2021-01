김남국 "김병욱 꼬리자르기식 탈당…野·이수정 교수, 2차가해 한 것"

성폭행 의혹 휩싸인 김병욱 의원 관련 당 대응 질타

"성폭행 의혹 구체적인데, 당 지도부는 무성의" 비판

이수정 교수 향해 "성폭력대책 특위 위원이 도리어 2차 가해"

[아시아경제 임주형 기자] 김남국 더불어민주당 의원은 성폭행 의혹이 불거진 뒤 국민의힘에서 탈당한 김병욱 의원에 대해 "꼬리자르기식 탈당"이라고 강하게 비판했다. 또 국민의힘 성폭력대책 특별위원회 소속인 이수정 경기대 범죄심리학과 교수에 대해 피해자가 아닌 당의 입장을 대변했다며 '2차가해를 했다'는 취지로 주장했다.

김 의원은 8일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "꼬리자르기식 탈당과 구체적으로 폭로된 사건을 조사나 수사도 없이 이미 허위 사실인 것처럼 간주하고 사건을 덮어버리는 국민의힘 태도는 결코 가볍게 묵과할 수 없는 일"이라고 지적했다.

이어 "김병욱 의원이 보좌관 시절 다른 의원실 비서를 대상으로 성폭행했다는 의혹이 제기됐고, 상당히 구체적"이라며 "당시 상황에 대한 진술과 목격자, 이를 뒷받침하는 문장 증거까지 있는데 의혹이 사실로 밝혀질 경우 이는 명백한 권력형 성범죄가 된다"고 했다.

그러면서 "권력형 성범죄 의혹을 대하는 국민의힘과 김종인 비대위원장의 발언 태도는 무성의, 건성, 진상조사 의지 없음, 무시 등으로 충격 그 자체"라며 "비대위는 당사자가 탈당했다는 이유로 회의를 긴급하게 취소하고 김종인 위원장은 '나보고 탈당했는데 더 이상 뭘 어쩌란 거냐, 듣고 싶지도 않다'는 취지로 무성의한 답변을 한다"고 비판을 쏟아냈다.

김 의원은 해당 의혹에 대해 '보궐선거에 미칠 영향과 관련한 것 때문에 다양한 의심을 해야 한다'는 취지로 발언한 이 교수에 대해서도 "피해자를 앞장서 보호해야 할 성폭력대책 특위 위원이 도리어 2차 가해를 했다"며 "위원 자격이 의심스러울 정도다. 이 교수가 평소 강조한 '젠더 감수성'은 다른 사람한테만 해당하는 말인가"라고 질타했다.

이 교수는 이날 '뉴시스'와 인터뷰에서 김 의원의 탈당에 대해 "(성폭행 의혹이) 확인된 것은 아직 아닌 것 같다"면서도 "의혹만으로 일단 탈당을 발표한 것은 잘한 일"이라고 말했다.

이어 "지금 피해자가 안 나왔고 있는지 없는지도 불분명하지 않나"라며 "보통 그렇게는 사건 진행이 안 된다. 그렇기 때문에 다양한 의심을 하게 된다"고 지적했다.

그러면서 "그런 일(성폭행)이 있는데 알려지지 않는 것이라면 지금이라도 피해자가 신고하고 제대로 된 형사절차를 거치면 된다"며 "보궐선거가 얼마 남지 않았는데 어떤 의도로 우회해서 제보 같은 것을 주면서 말썽만 일으킬 수 있다. 상당히 주의해야 한다. 왜 피해자가 '미투(Me too)'를 하면 되는데 안 하겠나"라고 덧붙였다.

앞서 유튜브 채널 '가로세로연구소'는 지난 6일 김 의원이 국회의원 보좌관이었던 시절인 지난 2018년 10월 경북 한 호텔에서 다른 의원실 인턴 비서 A 씨를 성폭행했다는 목격담을 제보 받았다고 전한 바 있다.

방송 직후 김 의원은 페이스북에 쓴 글에서 "전혀 사실이 아니다"라며 "즉시 강력한 민·형사상 조치를 취하겠다"고 밝혔다.

다음날(7일) 김 의원은 입장문을 내고 "당에 부담을 주지 않기 위해 탈당한다"며 "결백을 밝힌 후 돌아오겠다"고 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr