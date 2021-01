진주시, 코로나19 검사 시민 전체의 1/5 검사

진주시 인구 경남의 1/10, 코로나19 검사는 경남의 1/4 실적

가족(67명)과 시 자체 선제검사(23명)가 최근 한 달 확진자 절반 차지



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 검사는 시민 전체 인구의 약 1/5을 검사해 도내 시 지역 중 인구 대비 제일 많이 검사한 것으로 나타났다.

시의 신종 코로나19 감염 검사는 도 전체 검사 인원의 1/4에 해당하는 실적이다.

전국의 코로나19 확진자는 6만6686명으로 이중 경상남도는 1475명으로 창원시가 428명 29.0%로 가장 많고 진주시 263명 17.8%, 거제시 176명 11.9%, 김해시 170명 11.5% 순이다.

시는 인구순으로 볼 때 진주시는 창원, 김해, 양산에 이어 도내 4위로 다소 확진자 비율이 높다.

현재 시의 코로나19 검사 건수는 6만5605건으로 경남 전체 검사 건수(25만6538건) 대비 25%를 넘으며, 검사 인원 대비 확진자 비율도 경남 전체가 0.57%(1475명/25만6538명)인데 반해 진주시는 0.40%(263명/6만5605명) 수준이다.

시의 인구는 도 전체 인구의 8%가 코로나19 검사를 했는데 진주시는 인구 대비 20% 가까이 검사했다.

시는 보건소와 민간의료기관을 합해서 도전체 선별진료소 모두 54개소로 18개 시·군 평균 3개소인데 진주시는 8개소나 되며, 시는 전국에서 유일하게 24시간 운영하고 있다.

시는 역학적 연관성이나 증상 유무에 상관없이 모든 시민을 대상으로 코로나19 검사에 드는 본인 부담금을 시에서 대신 부담해 오고 있다.

그동안 총 8057명이 무료 진단검사에 응해 20명의 잠복 감염자와 이와 접촉 감염자 12명 등 32명을 조기에 발견해 지역 전파를 선제적으로 차단하고 있다.

방역 당국에서도 코로나19 3차 대유행 단계에서 전국적으로 무증상자가 20%를 상위하고 있는 상황에서 무증상자를 찾아내기 위해서는 검사 건수를 늘려야 한다는 점을 강조하고 있다.

진주시는 전 시민 무료 진단검사 확대로 단기적으로는 확진자와 자가격리자 수가 증가할 수 있으나, 장기적으로는 지역 감염 확산을 더욱 철저히 차단하기 위해 실시하는 불가피한 조치라고 설명했다.

