장석웅 전남교육감, 지지도 20개월 연속 1위

4개월 연속 상승세, 지지율 51.5% 기록

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 새해 첫 직무수행 지지도 조사에서 1위를 차지해 20개월 연속 전국 1위 자리를 유지했다.

8일 전남도교육청에 따르면 여론조사 기관 리얼미터가 실시한 주민직선 3기 전국 17개 시·도교육감의 2020년 12월 직무수행 평가에서 장석웅 교육감은 51.5%의 지지를 얻어 지난 2019년 5월 이후 20개월 연속 1위를 차지했다.

취임 후 줄곧 전국 최상위권을 유지해온 장 교육감의 지지율은 취임 2년 6개월째인 지난해 12월 조사에서도 굳건하게 선두를 지켰고, 4개월 연속 상승하며 전국 교육감 중 유일하게 50%대 지지율을 기록했다.

도교육청은 장 교육감이 추진한 ‘모두가 소중한 혁신전남교육’ 정책의 성과가 도민과 전남교육 가족의 공감과 신뢰를 얻은 결과로 평가했다.

장 교육감이 취임 후 2년 반 동안 학생과 교실을 중심에 놓는 교육 혁신, 민주적 조직문화 형성에 매진한 결과 현장에 많은 변화를 이끌어낸 점이 높은 지지율로 이어졌다는 평이다.

도교육청 관계자는 “코로나19 상황 속에서 효과적인 방역과 선제적이고 창의적인 정책으로 학생들의 건강과 학습권을 지켜냈다. 전남교육이 갖고 있는 장점을 최대한 활용해 농산어촌 학교 살리기에 나서는 모습이 도민들의 공감을 산 것으로 보인다”며 “지난 7일 서울특별시교육청과 전남 농산어촌 유학 프로그램 추진을 위한 업무협약을 체결, 전국적인 관심을 불러일으키기도 했다”고 밝혔다.

장 교육감은 “과분한 지지를 보내준 도민에게 감사드린다”며 “새해에도 당장의 성과에 연연하지 않고 최소 10년, 20년을 내다보는 전남교육 미래 비전을 공유하며 주춧돌을 든든하게 세우고, 기둥을 세우는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

리얼미터 정례조사는 유·무선 임의전화걸기 자동응답방식으로 지난해 11월~12월 전국 18세 이상 각 8500명을 대상으로 실시했다. 통계분석은 2개월 이동 시계열 자료 분석 기법에 따라 1만 7000명을 대상으로 했다. 광역단체 별 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±3.1%p, 응답률은 4.9%이다.

