[아시아경제 유병돈 기자] 시민단체 서민민생대책위원회가 8일 '인턴 성폭행 의혹'이 제기된 김병욱 의원(경북 포항시남구울릉군·무소속)을 성폭력처벌법 위반 혐의로 서울남부지검에 고발했다.

이날 선민민생대책위는 "피고발인은 비윤리적이고 비도덕적 행위로 국회의원의 품위를 손상하고 지역의 명예를 훼손했다"며 "진실 여부를 떠나 공식 사과가 선결되어야 함에도 변명으로 일관하고 있다"고 비판했다.

앞서 유튜브 채널 가로세로연구소가 김 의원이 국회의원 보좌관 시절인 2018년 10월 경북 안동의 모 호텔에서 다른 의원실 인턴비서 A씨를 성폭행했다는 목격담 제보를 받았다고 주장한 바 있다.

이에 대해 김 의원은 의혹을 전면 부인하면서 "결백을 밝힌 후 돌아오겠다"고 소속 정당이던 국민의힘을 탈당하기도 했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr