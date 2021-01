[아시아경제 오주연 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 17,400 전일대비 100 등락률 -0.57% 거래량 769,481 전일가 17,500 2021.01.08 13:45 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 세계 판매 1위 ‘비전 플레이스먼트 8.0’ 플래그십 장비 출시한미반도체, 반도체 제조용 장비 계약 수주…31.5억원 규모“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 는 대만에서 OSE(Orient Semiconductor Electronics, Ltd)사와 22억4000만원 규모의 반도체 제조용 장비 수주계약을 체결했다고 8일 공시했다.

이외에도 별도 공시를 통해 SPIL(Siliconware Precision Industries Co.,Ltd)사와 32억6900만원 규모 공급계약과 ASE(Advanced Semiconductor Engineering Inc)사와의 39억1400만원 규모 공급 계약을 체결했다고 밝혔다.

