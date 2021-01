[아시아경제 오주연 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 375,000 전일대비 70,500 등락률 +23.15% 거래량 4,312,422 전일가 304,500 2021.01.08 13:29 장중(20분지연) 관련기사 정부가 확보한 ‘모더나’ 백신! 대량 위탁생산 관련 폭등 株는?3100선 넘은 코스피… 현대車 형제 ‘1등 공신’애플, 현대차를 협력사 후보로 꼽은 까닭은 close 는 자율주행 전기차 관련 사업방향에 대한 보도와 관련한 한국거래소의 해명 요구에 대해 "자율주행 전기차 사업과 관련해 다수의 해외 기업들과 협업을 추가 검토하고 있으나, 아직 결정된 바 없다"고 8일 답변했다.

