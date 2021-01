한미반도체, 제너셈 상대로 특허침해 소송 제기

[아시아경제 박형수 기자] 반도체 장비 개발업체 한미반도체가 제너셈을 상대로 서울중앙지방법원에 특허침해 소송(사건번호 2021가합501155)을 제기했다고 8일 밝혔다.

한미반도체 대표사 곽동신 부회장은 "제너셈이 한미반도체 대표 제품인 ‘비전 플레이스먼트(Vision Placement)’ 장비의 핵심 특허 기술을 무단 사용한 부분에 대해 특허침해 소송을 제기했다"고 말했다.

이어 "오랜 시간 개발한 지식 재산권을 침해하는 기업에 대해 앞으로 적극적으로 대응할 계획"이라고 덧붙였다.

비전 플레이스먼트는 웨이퍼에 절단된 반도체 패키지를 세척, 건조, 검사, 선별, 그리고 적재 공정을 수행하는 반도체 생산 필수 장비다. 1998년 출시한 이후 현재까지 세계적인 반도체에 공급했다. 시장 점유율 80%를 차지한 세계 판매 1위 제품이다.

한미반도체는 제너셈을 상대로 특허 침해 소송을 2018년 4월에도 제기했다. 특허소송은 1, 2심에서 한미반도체가 승소했고 현재 대법원에서 계류 중이다.

한미반도체는 1980년 설립한 이래 반도체 패키징 관련 기술 연구 개발을 시작했다. 현재 715건의 특허를 포함 총 859건의 지적 재산권을 출원하며 대한민국 대표 반도체 장비 기업으로 평가받고 있다.

