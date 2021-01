[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 한혜진이 몸매를 자랑했다. 최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 그는 의자에 앉아서 다양한 포즈를 취하며 촬영에 임하고 있다. 그의 군살 하나 없는 몸매와 강렬한 눈빛이 시선을 사로잡는다.

이 모습을 본 누리꾼들은 "역시 달심언니", "운동 열심히 해야겠어요"라며 감탄했다.

한혜진은 현재 KBS Joy '연애의 참견3', MBN '오래 살고 볼 일' 등에 출연 중이다.

