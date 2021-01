상주시, '친환경인증' 인삼 재배면적 전국1위

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 상주시가 친환경인증 인삼 재배 면적에서 전국 시·군 중 1위로 나타났다.

8일 상주시에 따르면 상주시의 친환경인삼 재배 면적은 58㏊에 달하고 있다. 상주시 친환경인삼연합회(회장 노덕현)는 고품질 인삼생산 기술교육, 시설지원 등 다양한 지원 사업을 통해 친환경인삼 재배농가의 경쟁력 제고에 힘쓰고 있다.

상주시농업기술센터는 경북도 농업기술원 인삼연구소에서 개발한 매뉴얼을 적용해 친환경 인삼 비가림 하우스 재배 기술을 보급함으로써 병해충 발생 빈도를 85%까지 감소시켜 친환경 방제 효과를 거두고 있다.

또 재배 환경 관리가 용이해 방제 인력과 경영비 절감은 물론 친환경 재배로 기존 대비 3배 높은 소득을 올릴 수 있는 것도 신기술 보급의 성과로 평가되고 있다.

강영석 상주시장은 "안전한 친환경인증(무농약, 유기인증) 인삼을 확대 보급해 인삼 재배 농가의 소득을 높이고, 상주의 친환경인삼을 전국 최고의 브랜드로 만들기 위한 품질관리 교육 및 마케팅에도 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr