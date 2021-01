조두순에게 월 120만원 복지 혜택, 어떻게 생각하십니까

조두순 출소 직후 기초생활수급자 신청

선정시 월 120만원 혜택… 선정 가능성↑

"기초생활수급 주지 말라" 靑 국민청원 등장

기초생활보장법, 범죄자 관련 규정 없어

[아시아경제 김영은 기자] 지난달 출소한 아동 성범죄자 조두순이 기초생활수급자 신청서를 제출한 것으로 확인됐다. 조두순이 수급자로 선정되면 월 최대 120만원을 받을 수 있다는 사실이 알려지며, 이 같은 상황을 막아야 한다는 여론이 일고 있다. 법적으로 지급하는 것은 맞지만, 조두순의 경우 아동을 상대로 끔찍한 범죄를 저질러, 복지 혜택을 박탈해야 한다는 지적이다.

조두순은 출소 직후인 지난달 중순, 아내와 함께 안산시 단원구청에 생계가 어려운 저소득층에 지급하는 국민기초생활보장 맞춤형 급여를 신청한 것으로 파악됐다.

조두순이 신청한 기초생활보장 생계급여와 기초연금은 가족이나 스스로의 힘으로 생계를 유지할 능력이 없는 저소득층에 국가가 생계와 교육·의료·주거 등의 기본적인 생활을 보장해 주는 제도다.

조두순 부부가 기초생활보장수급자로 선정될 경우, 2인 가족 기준 생계급여 92만6000원과 주거급여 26만8000원 등 119만4000원을 지원받게 된다. 기초연금 30만원을 받게 되면 생계급여는 해당 액수만큼 줄어들어 총액은 120만원가량이 될 것으로 보인다.

앞서 조두순의 아내는 기초생활수급자로 선정돼 그동안 주거급여를 받아온 것으로 나타났다. 안산시는 조 씨의 아내에게 최대 약 22만5000원(1인 가구·지난해 기준)의 주거급여를 지원했고, 조두순의 출소와 동시에 2인 가구가 되자 이들은 생계급여까지 추가로 신청했다.

수급자 선정은 근로 능력, 소득, 재산 등을 기준으로 결정되며 장애, 연령, 한부모 가구, 보호 종료 아동 등도 선정 기준으로 활용된다. 시는 현재 이들의 상황을 종합적으로 판단한 후 적정 수준 지원비를 계산할 방침이다.

현재 조두순과 조두순의 아내는 일을 하지 않고 있으며 조두순은 만 65세 이상 노인에 해당해 근로 능력이 없는 것으로 분류된다. 조두순의 아내는 65세 미만으로 근로 능력이 있다고 분류되지만, 만성질환과 주변 여건으로 인한 근로 중단, 취업에 대한 어려움 등을 호소하고 있어 이들 부부는 기초생활보장 복지혜택을 받을 가능성이 클 것으로 보인다. 수급자 결정 여부는 보통 신청 뒤 60일 이내에 결정된다.

조 씨가 복지혜택을 받을 것으로 보이자 여론은 '흉악범에게 세금으로 먹여줘야 하느냐', '범죄자들을 예외로 수급자 자격을 박탈하라'라고 공분하는 등 크게 반발하고 있다. 7일 청와대 국민청원 게시판에는 '조두순에게 기초생활수급 지원금 주지 마세요'라는 제목의 청원 글도 올라왔다.

청원인은 "같은 국민인 게 창피할 정도로 파렴치하고 괴물 같은 인간에게 월 120만원씩 국세를 투입해야 한다고 하니 허무하고 세금 낸 게 아깝다는 생각이 드는 것이 사실"이라며 "조두순은 다시 재연하기도 힘든 말도 안 되는 악행을 저질렀다. 그런데 이런 사람에게 매월 120만원씩 준다는 것을 납득할 수가 없다"라고 호소했다.

이어 청원인은 "12년 동안 세금 한 푼 안 내고 교도소에서 세금만 쓰고 나온 괴물 같은 인간에게 이제 죽을 때까지 생활비까지 챙겨줘야 하느냐"라며 "제발 저 행정이 집행되지 않게 부디 올바른 행정에 힘써달라"라고 촉구했다. 해당 청원은 8일 오전 9시 기준 1135명이 동의했으며, 100명 이상의 사전 동의를 얻어 관리자가 공개를 검토 중인 청원으로 분류돼 있다.

한편 현재 기초생활보장법에는 범죄자에 대한 제한 규정은 없어 별다른 결격 사유가 없다면 조두순은 복지 혜택을 받을 것으로 보인다.

조두순이 거주하는 경기 안산시 단원구청 관계자는 아시아경제와 통화에서 "복지대상자가 혜택을 받을 수 있는지 각종 조사를 먼저 한 후 부적합 사유가 없으면 지원비 지급이 가능하다"라며 "현재 부적합 사유에 범죄 이력 등은 포함되지 않는다"라고 설명했다.

