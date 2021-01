코스피, 장 초반 3050 넘어 3100 도전… 코스닥 1000선 정조준

[아시아경제 구은모 기자] 지수 3000 시대를 연 코스피가 거침없이 상승세를 이어가며 3100선 도전에 나서고 있다. 코스닥 지수 역시 소폭 오르며 1000선을 정조준하고 있다.

8일 코스피는 전 거래일 대비 8.43포인트(0.28%) 상승한 3040.11로 출발했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반부터 개인 투자자들이 매수에 나서면서 3050선을 넘어 3100선에 도전하고 있다. 오전 9시20분 현재 전일 대비 56.37포인트(1.86%) 오른 3088.05를 기록 중이다.

간밤 뉴욕증시 주요 지수는 사상 최고치를 갈아치우며 큰 폭 올랐다. 조 바이든 당선인의 차기 미국 대통령 취임이 확정되면서 정치 불확실성이 해소됐고, 주요 경제 지표도 양호했다. 7일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일보다 211.73포인트(0.69%) 상승한 3만1041.13에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 55.65포인트(1.48%) 뛴 3803.79에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 326.69포인트(2.56%) 급등한 1만3067.48에 장을 마감했다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 개인 투자자가 3282억원 순매수하며 지수 상승을 주도하고 있다. 반면 기관과 외국인 투자가는 각각 2387억원, 1185억원 순매도하고 있다.

코스피가 3000선에 안착하기 위해서는 올해 이익 펀더멘털의 유의미한 반등이 필요하다는 분석이 나온다. 안소은 IBK투자증권 연구원은 “과거 코스피가 심리적 저항선을 넘어선 데에는 유동성보다는 기업 이익이 더 중요하게 작용했다”며 “이번에도 크게 다르지 않을 것”이라고 전망했다. 그는 “시장에서 예상하고 있는 올해 기업 이익은 2017~2018년 역대 최대 규모보다 낮은 수준”이라며 “물론 코로나19 관리와 백신 투약, 대규모 부양책이 기대 이상의 펀더멘털 반등으로 이어진다면 주가 수준이 합리화될 수 있지만 기대 수준에서 더 나아지지 못한다면 3000포인트는 심리적 저항선으로 남게 될 수 있다”고 설명했다.

업종별로는 운송장비, 화학, 제조업, 증권 등 대부분 업종이 오르고 있고, 섬유,의복 등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들도 빠짐없이 오르고 있다. 현대모비스와 현대차가 10% 이상 오르며 급등하고 있고, SK이노베이션, 기아차, LG화학, 삼성전자 등도 오르고 있다.

코스닥 지수도 강보합을 보이며 1000선 도전에 나서고 있다. 이날 전 거래일 대비 1.84포인트(0.19%) 상승한 990.70으로 출발한 코스닥 지수는 장 초반 개인 투자자의 순매수에 소폭 오르며 990선을 넘어섰다. 오전 9시20분 현재 전일 대비 0.43포인트(0.04%) 오른 989.29를 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 코스피와 마찬가지로 개인 투자자들이 1000억원 순매수하며 지수를 견인하고 있다. 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 648억원, 291억원 순매도하고 있다.

업종별로는 음식료·담배, 종이·목재, 금융, 방송서비스 등이 오르고 있고, 기타서비스, 섬유·의복, 제약등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 에코프로비엠, CJ ENM, 알테오젠, 셀트리온헬스케어 등이 오르고 있다. 반면 SK머티리얼즈, 제넥신, 펄어비스, 에이치엘비 등은 하락하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr