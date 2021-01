[아시아경제 라영철 기자] 경기 가평의 한 주택에서 방화로 추정되는 화재로 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.

7일 경찰과 소방당국에 따르면, 경기 가평군 조종면의 한 주택에서 전날(6일) 오후 10시 57분쯤 불이 났다.

이 불로 A(60) 씨가 숨지고, 함께 집에 있던 A 씨 지인 B (55) 씨와 B 씨 동생 부부 등 3명이 화상을 입고 병원에서 치료받고 있다.

A 씨는 집 안 거실에서 불에 타 숨진 채 소방대원에 의해 발견됐으며, B 씨 등 3명은 대피 과정에서 화상을 입은 것으로 전해졌다. 불은 6시간여 만에 꺼졌으며 집은 전소 됐다.

경찰은 숨진 A 씨 유전자 검사를 거쳐 정확한 신원과 사망 원인을 조사할 예정이다.

경찰은 숨진 A 씨와 B 씨는 동거했던 사이로 A 씨가 헤어질 것을 요구한 데 앙심을 품은 B 씨가 인화 물질을 뿌려 불낸 것으로 추정하고 경위를 조사하고 있다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr