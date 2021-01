박영선 "프로토콜 경제 정착·소상공인 구독경제 구축 최선"

[아시아경제 김종화 기자]박영선 중소벤처기업부 장관은 7일 프로토콜 경제 정착과 소상공인 분야의 구독경제 생태계 구축이 올해 중요 사업이라고 밝혔다.

박 장관은 이날 경제계 신년 인사회에서 화상 메시지를 통해 "버팀목자금을 비롯해 사상 최대 중소기업 지원 예산으로 위축된 내수 경제를 활성화하겠다"면서 "한국판 뉴딜의 성공적 추진에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

그러면서 그는 "올해 중요한 사업은 '프로토콜 경제'를 정착시키는 것"이라면서 "플랫폼 경제의 독점화와 양극화를 해소하고 더불어 잘사는 공정 경제 생태계가 우리 사회에 정착될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

프로토콜 경제는 '당신이 있어 내가 있다'는 연대 정신을 바탕으로 모든 참여업체가 합의한 규약, 즉 '프로토콜'을 통해 정보를 손에 쥔 중개업자가 주도하는 플랫폼 대신, 개별 경제주체가 주체적·독립적으로 활동할 수 있게 하는 것이다.

특히 박 장관은 소상공인의 구독경제 생태계 구축 필요성을 역설했다. 그는 "마치 우유나 신문을 구독하듯이 소상공인 제품을 구독해서 고정적인 수입과 고객이 확보될 수 있도록 '구독경제'를 적극적으로 펼침으로써 소상공인에게 새로운 기회를 제공할 것"이라고 약속했다.

