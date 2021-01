[아시아경제 김봉주 기자] 래퍼 빅죠(본명 벌크 죠셉)가 향년 43세로 생을 마감한 가운데 영정 속 마지막 모습이 공개돼 슬픔을 더하고 있다.

빅죠의 빈소는 7일 인천 서구 심곡로 인천국제성모병원 장례식장에 마련돼 이날 오후부터 조문객을 받고 있다 .

영정 속 빅죠의 마지막 모습은 편안해 보여 슬픔을 더했다.

빅죠는 최근 320kg까지 체중이 늘어나는 등 건강 악화로 활동을 중단한 뒤로 경기도 김포시 소재의 병원에 입원했다. 하지만 6일 오후 수술 중 갑자기 사망했다.

빅죠의 발인은 오는 9일 오전 8시이며 장지는 인천가족공원이다.

한편 1978년생 빅죠는 한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어났다. 2008년에는 홀라당 멤버로 가요계에 정식 데뷔한 뒤 '비트윈', '오 밤', '멍해' 등의 곡을 발표했다.

