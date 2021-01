[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 7일 오전 신정4동의 한 주택가 골목길에서 주민들과 함께 제설작업을 펼쳤다.

김수영 구청장은 “긴급 폭설로 인한 주민 불편을 최소화하고 도로 결빙 등으로 인한 안전사고 발생을 예방하기 위해 신속한 대응에 나설 예정“이라고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr