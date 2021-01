조선대 2021학년도 수시 등록률 88.7% ‘선방’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교는 2021학년도 신입학 수시모집 합격자 등록을 마감한 결과 모집인원 3687명 중 3269명이 등록해 약 88.7%(마감일 기준)의 등록률을 기록했다고 7일 밝혔다.

이는 최근 2년 간의 수시모집 등록률보다 증가한 결과다. 2019학년도와 2020학년도보다 각각 약 0.5%p, 2.5%p 상승했다.

광주·전남 지역 4년제 종합 대학 가운데선 가장 높은 등록률이기도 하다.

조선대 입학처 관계자는 “올해 입학가능 자원이 대학 전체 정원에 못 미치는 첫 해인 만큼, 수시모집 등록률이 소폭이지만 상승한 것은 값진 결과”라고 분석했다.

조선대는 올해 정시모집에서 1431명의 신입생을 선발한다. 원서접수는 이날부터 11일 오후 6까지다.

실기고사의 경우 가군은 19일, 나군은 21일, 사범대학 면접고사는 22일(비대면)으로 진행된다.

최종합격자는 29일 발표 예정이며, 군사학과만 내달 7일이다.

