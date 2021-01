동서발전, 대형 풍력발전기 핵심부품 국산화

'풍력발전기 기어시스템 국산화 R&D' 비대면 성과발표회

정비비용 절감…"중기 매출 36억 기대"

[아시아경제 문채석 기자] 한국동서발전이 협력 중소기업, 대학 등과 함께 추진 중인 대형 풍력발전기 핵심부품 연구개발의 중간성과를 발표했다.

동서발전은 7일 울산 본사에서 '4㎿급 이상 대형 풍력발전기 방향 및 날개 조절용 기어시스템 국산화 개발 성과 발표회'를 비대면 개최했다고 밝혔다.

이날 발표회에선 국내 특허 및 노르웨이-독일 인증기관인 DNV-GL의 국제설계인증 획득 성과를 공유했다.

지난해 10월에 제작을 끝낸 유니슨의 4.3㎿ 풍력발전기 시제품의 실증테스트 현장을 영상으로 공개했다.

동서발전은 향후 약 1년간의 실증테스트를 거쳐 성능 검증을 한 뒤 일본 등 해외 수출을 추진할 계획이다. 연구개발(R&D)에 참여한 국내 중소기업은 약 36억원의 매출을 거둘 전망이다.

이번 국산화 개발로 재생에너지 보급 확대에 기여할 수 있을 것으로 동서발전은 내다봤다. 기존 외산 기어박스를 대체하면 풍력발전기 부품 교체 및 정비비용을 절감하고, 고장이 나면 즉각 조치할 수 있기 때문이다.

이번 과제를 통해 3명의 신규 일자리를 창출한 데 이어 올해에도 전문 인력을 추가로 고용해 일자리 창출에도 기여할 계획이다.

동서발전 관계자는 "R&D 투자를 통해 중소기업의 기술자립 기반을 조성하는 마중물 역할을 수행 중"이라며 "앞으로도 국내 산업의 경쟁력을 높이고 해외 수출까지 지원하는 원스톱 국산화 체제를 구축하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

