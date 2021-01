[아시아경제 이민지 기자] 필옵틱스 필옵틱스 161580 | 코스닥 증권정보 현재가 15,350 전일대비 200 등락률 +1.32% 거래량 382,213 전일가 15,150 2021.01.07 15:30 장마감 관련기사 필옵틱스, 210억원 규모 토지 및 건물 양도 결정LG화학에 2차전지 장비 납품확대! 기대감 대폭 상승!![AI 빅데이터 분석] 10월·11월 신규시설 투자종료로 이달에 주목해야 할 종목 close 는 보통주와 종류주식 1주당 각각 50원의 현금배당을 결정했다고 7일 공시했다. 배당금 총액은 10억3672만원이다.

