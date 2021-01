춘천시, 올해 '반려동물 플랫폼 센터' 건립‥ 국비 확보 총력

2022년 '반려동물 종합의료센터' 건립 추진

[아시아경제 라영철 기자] 강원 춘천시가 올해 반려동물 플랫폼 센터를 건립한다.

춘천시는 7일 "반려동물 산업 메카 도시로서 인프라 구축을 국비 확보에 총력을 기울인다"며 이같이 밝혔다.

시는 올해 사업비 140억 원을 들여 후평산업단지 내 연면적 5,720㎥에 지상 5층, 지하 1층 규모의 반려동물 플랫폼 센터를 건립할 예정이다.

센터를 통해 반려동물 산업 창업 지원과 사업화 지원, 특화 R&D 연구 등을 수행, 반려동물 산업 육성 허브로 키운다는 방침이다.

올해 2월과 3월에 산업단지 혁신지원센터 공모와 한강수계기금 친환경 청정사업을 통해 국비를 확보할 계획이다.

반려동물이 24시간 응급의료를 받을 수 있는 반려동물 종합의료센터 건립도 2022년부터 추진한다.

반려동물 종합의료센터는 사업비 100억 원을 들여 강원대 내에 수의대와 연계한 24시간 응급의료, 반료동물 특화 의료 서비스 제공 등 국내 최고의 동물의료센터로 조성한다.

이와 함께 반려동물 종합의료센터 건립을 위한 행안부 주관 특수상황 지역 사업에 공모할 예정이다.

시는 "동물은 인간과 함께 살아가는 가족의 개념인 만큼 반려동물 산업을 미래 산업으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

