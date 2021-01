울진군, '후포 마리나항만' 2단계 개발 착수 … 연말 기능시설 준공

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 이번달에 후포 마리나항만 개발사업 2단계 공사인 클럽하우스 및 부대시설, 해상계류시설을 착수한다고 7일 밝혔다.

후포 마리나항만은 해양관광의 중심지로 발돋움할 국가지원 거점형 마리나항만 개발사업 중 첫 번째 프로젝트다. 건설 중인 사업은 후포면 후포리(후포항)일원에 위치하며, 사업면적은 17만433㎡(수역 8만7277㎡, 육역 8만3156㎡)이다.

1단계 기본시설(토목)사업은 준공됐다. 2단계 기능시설(건축·해상계류시설)사업은 총 사업비 235억원으로, 사업기간은 1년이다.

2단계 건축공사는 클럽하우스(지상 3층/ 연면적 2559㎡), 수리시설(지상 2층/ 연면적 988㎡), 육상보관시설(지상 1층/ 연면적 2159㎡)이며, 시공사를 선정한 후 12일부터 착공 예정이다.

이어서 해상계류시설도 157척의 선석을 1월 중으로 발주, 2단계 공사 전체를 연내 완공 목표로 하고 있다.

울진군 관계자는 "후포 마리나항만 개발사업이 완공되면 해양레포츠 저변확대 및 해양관광산업 육성, 동북아시아 중간기착지로서 요트 관리·수리를 위한 전문 인력 육성 및 기반조성 등 울진군 지역경제 발전에 크게 이바지할 것"이라고 전했다.

