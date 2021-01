LG전자, 최근 5일 개인 199만 7980주 순매수... 주가 14만 2500원(+3.64%)

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 12,000 등락률 +8.73% 거래량 4,709,032 전일가 137,500 2021.01.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 오늘도 적중! 99% 살균기술! 제2의 서울바이오시스코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감2021년 삼성전자의 선택! 올해 반도체 종목! ‘이것’만 알면됩니다! close 는 7일 오후 12시 30분 현재 전일보다 3.64% 오른 14만 2500원에 거래되고 있다. 거래량은 270만 1668주로 전일 거래량 대비 51.67% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 12,000 등락률 +8.73% 거래량 4,709,032 전일가 137,500 2021.01.07 13:02 장중(20분지연) 관련기사 오늘도 적중! 99% 살균기술! 제2의 서울바이오시스코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감2021년 삼성전자의 선택! 올해 반도체 종목! ‘이것’만 알면됩니다! close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

1월 6일 NH투자증권의 고정우 연구원은 '전장부품 사업부 멀티플은 LGMagna 합작법인 설립(전장부품 실적 반영)이 전기차 부품 사업 확대에 우호적일 것이라는 전망. 동사 주가는 Magna와의 합작법인 설립 발표 이후 상승함. 이번 제휴는고객 구성 다변화 관련 기회 요인을 제공. 추가로 동사는 Magna의 e-Axle(전기구동시스템) 사업 수혜 전망. 전기차 시장 확대로 전기차 생산에 있어 필수적인 부품인 e-Axle 수요가 확대될 것. 전장부품 시장 내 주목할 만한 업체로 부각될 것.'이라며 LG전자의 목표가를 19만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 199만 7980주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 129만 112주 순매도, 81만 9524주 순매도 했다.

