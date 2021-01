서울시가 수도계량기 동파 '심각' 단계 경보를 발령한 7일 서울 종로구 중부수도사업소 효자가압장에서 한 직원이 동파된 수도계량기를 정리하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.