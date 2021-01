올해 AI·SW 인재양성에 2626억원

[아시아경제 조슬기나 기자] 올해 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 분야 인재양성에 2626억원이 투입된다.

7일 과학기술정보통신부에 따르면 산업현장에서 필요로 하는 디지털 인재 양성을 위해 2025년까지 약 1조원을 투자하는 AI·SW 핵심인재 10만명 양성계획이 지난해부터 추진되고 있다.

올해는 AI 전문지식과 활용능력을 갖춘 석·박사급 인재양성을 위한 AI대학원을 올해 2개교 추가 선정, 총 10개교로 확대한다. SW분야 핵심원천기술을 개발하는 우수연구실을 지원하는 SW스타랩은 인공지능, 빅데이터 등 6개 연구실을 추가 선정해 총 42개를 지원한다.

대학 SW교육 혁신을 주도해온 SW중심대학은 9개를 선정할 계획이다. 특히 올해는 중소특화형 트랙을 신설함에 따라 9개 대학 중 일부는 중소규모(정원 1만명 이하) 대학에 할당할 계획이다.

2년 비정규 교육과정인 이노베이션 아카데미는 총 500명의 교육생을 선발하고, 교육공간(지하1층~지상5층, 약 2000평)도 확충한다.

또한 대학-기업-연구소 등의 개방형 협동 연구를 위한 구심점 역할을 수행할 ‘(가칭) AI 교육·연구허브’를 신규로 구축(2021~2025년, 총사업비 445억원)해 대규모 첨단 AI 연구와 R&D중심의 최고급 인재양성도 추진한다.

디지털 전환에 지역산업과 제조업 등 기존 주력산업이 뒤쳐지지 않도록 AI·SW 교육도 더욱 확대한다.

지역 AI 교육거점인 ICT이노베이션 스퀘어를 2020년 추경으로 수도권 1개 거점에서 전국 5대 거점으로 확대한데 이어, 올해는 교육수준 제고를 위해 5대 거점의 전문강사 풀을 통합해 강사를 공동으로 충원하고, 운영기관 협의체를 발족하여 우수성과를 공유한다.

산업현장의 AI활용 역량 강화를 위해 지난해 신설한 산업전문인력 AI역량강화 사업은 6대 분야에서 올해는 12대 분야로 확대한다.

이밖에 초·중등 학생들의 AI기초소양 강화를 위해 전국의 500여개 학교를 AI선도학교로 지정하고, 교육 운영을 지원한다.

창의적 SW실무인재의 조기 육성을 위해 SW산업 수요 맞춤형 교육을 실시하는 SW마이스터고 역시 3월 중 부산에 1개교를 신규로 개교한다.

온라인 AI교육플랫폼도 구축한다. 올해는 우선 플랫폼 구축을 위한 ISP(Information Strategy Planning)를 수립하고, 내년부터 본격적으로 플랫폼을 운영할 예정이다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “인공지능·소프트웨어 핵심인재 10만 양성계획, 대형 신규 사업 신설 등에 따라 인재양성에 대한 투자가 최근 대폭 확대된 만큼, 성과관리를 강화하여 산업계 필요 인재가 원활히 공급될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

