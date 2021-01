[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 금은방을 털고 달아난 현직 경찰관이 도주 20일 만에 검거됐다.

광주 남부경찰서는 특수절도 혐의로 서부경찰서 파출소 소속 A 경위를 붙잡아 조사하고 있다고 7일 밝혔다.

A씨는 지난달 18일 오전 4시께 광주광역시 남구 월산동 한 금은방에 침입해 2500만 원 상당의 귀금속을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨가 잠적한 지 20일 만인 지난 6일 오후 11시께 모처에서 그를 긴급 체포했다.

경찰조사 결과 A씨는 미리 준비해 온 도구로 금은방 문을 열어 내부로 침입했다.

또 범행에 이용한 차량 번호판을 가리는 등의 치밀한 계획을 세웠던 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰 조사에서 채무로 인한 범행이라고 진술한 것으로 알려졌다.

그가 훔친 귀금속은 모두 회수된 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨에 대한 조사가 끝나는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr