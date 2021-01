한국금거래소, '금 거래 폭발' 역대 최대 매출 갈아치운다

[아시아경제 임정수 기자] 아이티센그룹 계열의 국내 최대 귀금속 전문회사 ㈜한국금거래소쓰리엠이 지난해 역대 최대 실적을 기록한 것이 확실시된다고 7일 밝혔다.

한국금거래소에 따르면 회사의 지난해 3분기까지 거둔 매출액이 약 1조3000억원으로 이미 2019년 매출액을 초과했다. 4분기 매출액 역시 견조해 지난해 매출액이 큰 폭으로 늘어날 것으로 예상된다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 오히려 실적 개선에 호재로 작용했다. 세계 경제의 불확실성이 커지면서 세계 각국 정부가 사상 유례없는 유동성을 공급했고, 최고 안전자산인 금과 은에 대한 투자 선호 심리가 높아져 가격 상승과 거래 증가로 이어졌다.

지난해 금값은 25% 상승했고, 은값은 48% 급등하며 최고 수익률을 나타냈다. 같은 기간 유통물량은 금이 23.3t, 은이 110t에 이른다. 금거래소는 특히 소비자들이 비대면 방식의 거래를 선호하면서 '센골드'와 '금방금방' 등 온라인 플랫폼을 통한 거래가 대폭 늘어났다고 분석했다.

금거래소 관계자는 "올해에도 각국의 추가 부양책과 그린뉴딜 등 금과 은 가격 상승에 우호적인 분위기가 이어질 것”이라며 "안전자산에 대한 투자심리가 커지면서 매출 성장세가 지속될 것”이라고 말했다.

