"전화로 출입 확인" … 서울시, QR코드·명부작성 대신 '안심콜' 도입

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 QR코드 사용이 어려운 디지털 취약계층을 위해 전화 한 통이면 되는 '안심콜 출입관리' 서비스를 관내 72개 시설에 도입한다고 7일 밝혔다.

시설별로 14로 시작하는 여섯 자리 번호(14*****)를 부여해 이 번호로 전화를 걸면 출입 시간이 자동으로 기록되며 인증된다. 기존 QR코드나 수기명부 작성도 병행하면서 안심콜도 신설해 출입 인증 방법을 확대했다.

각 시설 번호는 시설 내 배너·안내판 등을 통해 확인하면 된다. 통화료는 수신자 부담으로 무료다. 출입명부 관리용으로 사용한 6자리 번호는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 종식되면 각 지방자치단체 민원상담 대표 전화번호로 이용할 수 있다.

시는 이번에 공공청사·복지시설·의료기관·전통시장 등 72곳에 안심콜 출입관리 서비스를 우선 시행하고 향후 만족도를 조사를 거쳐 이를 확대할 계획이다.

안심콜 출입관리는 지난해 고양시가 최초로 도입해 우수 사례로 선정된 뒤 전국적으로 확대 시행되고 있다.

한제현 서울시 안전총괄실장은 "안심콜로 출입관리 방식이 보다 다양화되고 특히 QR코드 사용이 어려운 분들이 좀 더 쉬운 방법으로 출입인증을 할 수 있게 됐다"며 "시민들의 만족도 조사에 따라 전화기반 출입명부를 다중이용시설 등으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

