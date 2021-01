정부 실무대표단 7일 이란으로 출국…"억류 문제 해결 위해 전반 협의""

"이란측이 주장하는 기술적 문제 등 데이터 교환 요구"…최종건 차관 방문 사전 협의도 진행

[아시아경제 임철영 기자] 한국 국적 선박을 억류한 이란으로 정부 실무대표단이 7일 새벽 출국했다.

고경석 외교부 아프리카중동국장을 단장으로 한 실무대표단은 이날 새벽 인천국제공항을 출발해 카타르 도하를 거쳐 테헤란으로 이동할 예정이다.

고 국장은 출국 전 취재진을 만나 "외교부 카운터파트를 만나고, 선박 억류 문제 해결에 도움이 될 수 있다면 다양한 경로로 이란측 인사들을 만날 예정"이라고 밝혔다.

이어 그는 "이란이 주장하는 기술적 문제 대한 증거와 데이터 교환을 요구할 것"이라면서 억류된 한국 선박이 환경 규제를 위반했다는 주장을 하는 이란측이 구체적인 증거를 제시하지 않고 있다고 덧붙였다.

고 국장은 오는 10일부터 2박 3일 일정으로 예정된 최종건 1차관의 이란 방문과 관련한 사전 협의에도 나선다. 그는 한국 내 동결된 이란 동결 자금을 활용한 백신 구매 등 양국 현안에 대해 사전 협의하겠다고 밝혔다.

그는 현재 억류된 선원들의 상황과 관련해 "현지에서 우리 영사가 억류된 선원들을 만났고 이란 검찰측으로부터 최소한의 소통을 보장해 줄 것을 확인 받았다"고 전했다.

외교부 아프리카중동국장을 반장으로 하는 4명의 실무대표단은 이란 현지 억류 상황을 파악하고 억류 선박 '한국케미호'와 한국인 5명을 포함한 선원 20명의 조속한 억류 해제를 위해 주요 카운터파트들과 교섭을 진행할 계획이다.

다만 실무대표단 출국 전 이란측이 선박 억류와 관련한 한국 정부의 별도 방문이 필요하지 않다는 취지의 입장을 내놔 우려가 제기되는 상황이다.

이란 외무부 대변인이 5일(현지시간) 선박 억류 문제는 자국 사법기관의 법적 절차에 따른 것으로 외교적 방문이 필요하지 않다면서 한국 정부가 별도로 방문하는 일정은 협의되지 않았다고 밝힌 바 있다.

한편 현재 20명의 선원은 이란 남부 반다르아바스항에 억류돼 있다. 주이란 한국대사관 직원 3명이 항구에 도착해 우리 국민과 선원들의 안전을 확인하고 영사 조력에 나선 것으로 알려졌다.

