민주당 김병욱, 주호영 원내대표에 "코스피 3000, 자다가 봉창? 불꽃 꺼뜨리지 말라"

[아시아경제 박철응 기자] 김병욱 더불어민주당 의원은 6일 페이스북을 통해 "코스피 3000선 돌파는 주호영 원내대표의 말처럼 '자다가 봉창 두드리는 소리'가 아니었다"면서 "당시 주호영 국민의힘 원내대표와 이혜훈 전 국회의원은 오직 문재인 대통령을 비판하기 위해 코스피 3000선 돌파에 대해 부정적으로 언급하면서 동학 개미들의 성실한 투자 활동을 ‘비정상적인 주가 상승’으로 곡해한 바 있다"고 했다.

그는 이어 "한국 경제 희망의 불꽃을 제발 꺼뜨리지 말아달라"면서 "이제 저는 국내 자본시장이 코스피 3000을 넘어 4000, 5000을 향해 건강하게 성장하도록 면밀히 분석하고 치밀하게 법을 만들겠다"고 했다.

주 원내대표는 지난달 15일 원내대책회의에서 "도대체 현실 인식을 제대로나 하고 계시는지, 누가 이런 대통령 말씀자료를 써주고 체크 없이 읽는지 걱정이 태산 같다"면서 "주가 3000 시대에 대한 희망적 전망이 나온다고 해서 코로나19 불안이 없어지며, 떨어질 대로 떨어진 경제 상황이 회복된다고 보는 사람은 아무도 없을 것"이라고 한 바 있다. 이어 "대통령이 자다가 봉창 두드리는 소리를 한다고 국민들이 느낄 것"이라고 덧붙였다.

이 전 의원도 SNS를 통해 "이런 발언을 하게 만든 (청와대) 참모들을 모조리 경질하라"고 했다. 그는 또 "현재 주가 상승은 수출 실적을 감안해도 27% 정도, 넘쳐나는 유동성을 감안해도 15% 정도 과대평가됐다는 것이 전문가들의 분석"이라며 "실물에 비해 지나치게 부풀려진 거품 주가로 리스크가 상당해 정부가 단단히 대비해야 하는 상황"이라고 주장했다.

반면 김 의원은 "코로나19 판데믹으로 맞이한 유례없는 경기침체 국면에서도 한국 증시가 사상 최대 거래량을 기록하고 지수도 경신하는 등 역사적 이정표를 세우고 있다"면서 "우리 국민 한 사람 한 사람이 ‘개인 투자자’라는 이름으로 살렸다"고 했다.

그는 이어 "증시 지수 상승은 코로나19 경제 위기 속에서 개인과 기업이 버티게 해주는 원동력이 되었다. 새롭게 유입된 자금으로 인하여 대기업과 중소기업은 더욱 단단해지고 있다"고 했다.

