'모빌리티 기업' 변신하는 기아차, 신규 로고·슬로건 공개

6일 로고 언베일링 행사 개최

드론 303대로 기네스북 세계 기록 세워

로고 디자인 콘셉트는 '균형·리듬·상승'

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 새로운 로고와 브랜드 슬로건을 공개하며 미래 모빌리티 시대를 향한 새 출발을 알렸다.

기아차는 6일 디지털 채널을 통해 신규 로고와 브랜드 슬로건을 공개하는 ‘로고 언베일링 행사’를 열었다. 이날 행사는 총 303대의 드론이 하늘에서 불꽃을 내뿜으며 새로운 로고를 그리는 방식으로 진행됐다.

기아차는 이번 행사를 통해 ‘폭죽과 동시에 발사된 가장 많은 무인항공기’ 분야에서 기네스북 세계 기록을 세웠다. 언베일링 행사는 기아차 유튜브 채널과 글로벌 브랜드 홈페이지 등에서 확인할 수 있다.

기아차의 새로운 로고와 슬로건은 지난해 발표한 중장기 전략 ‘Plan S’의 일환이다. 사업 재편을 통해 미래 모빌리티 산업에서 선도적 위치를 확립하겠다는 기아차의 의지가 담겼다.

기아차의 새로운 브랜드 방향성을 나타내는 신규 로고는 '균형(Symmetry)'과 '리듬(Rhythm)', '상승(Rising)' 등 세 가지 디자인 컨셉으로 개발됐다. 먼저 '균형'은 기존 사업영역에서의 고객 만족은 물론, 미래 지향적인 제품과 서비스 제공을 통해 새로운 고객경험을 제시해 나가겠다는 자신감을 표현한다.

두 번째 컨셉인 '리듬'은 로고의 선들이 모두 하나로 연결돼 있듯이 고객의 요구에 따라 끊임없이 변화하겠다는 의지와 더불어 고객에게 영감이 되는 순간을 지속적으로 전달하겠다는 약속을 담았다. 마지막으로 ‘상승’은 진정한 고객 관점의 새로운 브랜드로 도약하겠다는 열정을 의미한다.

송호성 기아차 사장은 언베일링 행사를 통해 “새롭게 선보인 로고는 변화와 혁신을 선도하겠다는 기아차의 의지를 상징한다”면서 “대전환의 시기를 맞고 있는 자동차 산업환경 속에서 미래 모빌리티 니즈 변화에 선제 대응하고 고객의 삶에 영감을 불러일으킬 기아차의 새로운 모습과 미래를 함께 지켜봐 주시길 바란다”고 말했다.

한편 기아차는 신규 로고와 함께 새로운 브랜드 슬로건 ‘무브먼트 댓 인스파이어스’을 제시했다. 기존 기아차의 브랜드 슬로건은 '파워 투 서프라이즈' 였다. 기아차는 오는 15일 오전 9시부터 글로벌 유튜브 채널을 통해 '뉴 기아 브랜드 쇼케이스'를 열고 슬로건을 비롯한 보다 자세한 브랜드 지향점 및 전략을 공개할 방침이다.

