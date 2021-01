양산시, 지역경제 위기극복 위해 다양한 지원 추진

소상공인, 중소기업, 임대인 등 위한 지원정책

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 ‘포스트 코로나 시대’ 지역경제 위기 극복과 빠른 정상화를 시정의 최우선 목표로 삼고, 어려움을 겪고 있는 소상공인, 중소기업, 임대인 등을 위한 다양한 경제 지원정책을 펼친다.

시는 소상공인 육성자금 융자지원 규모를 300억원으로 확정했다. 이자 지원 기간을 기존 2년에서 최대 4년으로 대폭 확대하고, 지난해 신청한 소상공인부터 소급 적용해 코로나19에 따른 융자금 상환 부담을 적극적으로 완화할 계획이다.

양산형 고용유지 지원사업을 위해 올해에도 ‘양산형 고용유지지원금 사업주 부담액 지원사업’을 계속 추진한다.

이를 통해 사업주가 정부의 고용유지지원금을 신청하면서 발생하는 사업주 부담분의 50%를 시가 지원해줌으로써 무급휴직 및 해직사례를 예방하고 코로나19 극복을 위한 근로자 고용유지를 돕는다.

중소기업 육성자금 800억 원의 융자지원금으로 중소기업의 경영과 시설 투자에 필요한 이자의 2~2.5%를 보전해 준다. 업체당 한도는 경영자금 4억원, 시설자금 4억원으로 각 자금을 합산해 최대 8억원(특례기업 10억원)까지 신청 가능하며 4년간 지원한다.

이 외에도 일반음식점 등 위생업소 지원 확대, ‘착한 임대료 운동’ 참여자 재산세 감면 1년 연장 등 소상공인들에게 실질적으로 도움이 되는 사업들도 진행한다.

김일권 양산시장은 “정부 정책에 발맞춰 지역경제 위기 극복을 시정 최우선 목표로 소상공인, 고용 취약계층, 중소기업, 임대인 등을 위한 다양한 경제 지원정책을 펼칠 계획” 이라며 “거리두기 단계 연장으로 당장 소비 활성화 추진은 어렵지만 착한 선결제, 착한 임대료 등으로 지역경제의 버팀목인 소상공인들이 희망을 품을 수 있도록 동참해 주실 것을 요청한다”고 말했다.

