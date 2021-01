[인사] 주택도시보증공사

<전보>

◆부서장

▶기획조정실장 최병태 ▶주택도시금융연구원장 김기태 ▶개인보증처장 박종윤 ▶금융심사처장 이호철 ▶서울북부지사장 노찬현 ▶경기북부지사 개설준비위원장 이규탁 ▶대구경북지사장 김선웅 ▶전북지사장 지형진 ▶서울동부관리센터장 신종화 ▶영남관리센터장 임공수

◆팀장

▶기획조정실 조한준 ▶인사처 노경호 ▶성과재무처 안준무 ▶ICT추진실 김동희 ▶주택도시금융연구원 오세진, 정우식 ▶금융기획실 서석민 ▶개인보증처 이수현 ▶채권관리실 양인석, 홍기웅, 조인철 ▶보증이행처 이중용 ▶기금관리실 박정오, 박찬동 ▶기금지원처 박영훈 ▶도시재생기획처 정현찬 ▶도시재생심사처 이정한 ▶홍보비서실 이용승 ▶서울북부지사 임도연 ▶서울서부지사 조흥연, 남은진 ▶인천지사 허준휴 ▶경기남부지사 박종명 ▶부산울산지사 민기식, 박광배 ▶경남지사 전승일 ▶서울북부관리센터 석형일 ▶서울동부관리센터 정기백 ▶영남관리센터 이만재, 박정민 ▶중부관리센터 김선희 ▶동부주택도시금융센터 강성만, 성보경 ▶남부주택도시금융1센터 이창훈 ▶남부주택도시금융2센터 김기회 ▶기금대출지원센터 홍석민 ▶리츠자산관리센터 최우석