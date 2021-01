홍남기 "D.N.A에 9.9兆 투자…1월 중 민관 데이터 컨트롤타워 설립"

제 25차 비상경제 중앙대책본부회의 개최 겸제8차 한국판 뉴딜 관계장관회의 주재

[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 데이터·네트워크·인공지능(D.N.A.) 기반 경제구조 고도화를 위해 올해 9조9000억원을 투자한다. 이달 중 민관합동 데이터 컨트롤타워를 설립하고, 비대면 교육·의료·근무 기반 확충에도 나설 예정이다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 6일 오전 서울정부청사에서 '제 25차 비상경제 중앙대책본부회의 개최 겸제8차 한국판 뉴딜 관계장관회의'를 주재하고 이 같은 내용의 '2021년 디지털 뉴딜 실행계획'을 밝혔다.

투자의 핵심은 데이터·네트워크·인공지능 분야다. 홍 부총리는 "디지털산업혁신, 스마트치안 등 6개 빅데이터 플랫폼을 추가 운영하고, 모바일 운전면허증 도입, AI 국민비서 서비스를 9종에서 39종으로 확대한다"면서 "1월중 민관합동 데이터 컨트롤타워를 설립하고, 데이터기본법 제정을 통해 데이터의 생산·거래·활용을 촉진하는 등 제도정비도 병행하겠다"고 설명했다.

미래산업 기반 조성을 위해 핵심인프라 및 산단·물류 디지털화 분야에는 2조1000억원(국비 1조8000억원)이 투자된다. 홍 부총리는 "자율차 상용화를 위해 올해 국도의 45%(2024년까지 100%)에 지능형교통체계(ITS)를 구축하고, 전국 도심지 3D지도를 100% 구축하는 등 디지털 트윈의 기반을 마련할 것"이라면서 "올해 첨단 스마트 공동물류센터 2개소, 민간 스마트 물류센터 20개소 확충 등 물류의 디지털화도 본격 추진하겠다"고 강조했다.

비대면 경제전환을 촉진하기 위해 교육·의료·근무 등 생활밀착분야의 비대면 기반 확충에도 7000억원(국비 6000억원)이 투자된다. 그는 "27만개 초·중등 일반교실에 고성능 무선인터넷을 구축하고, 호흡기전담클리닉 1000개소를 구축할 것"이라면서 "닥터앤서 2.0 개발과 중소기업 6만개사 비대면 서비스 바우처 제공 등을 중점적으로 추진하겠다"고 밝혔다. 아울러 "비대면화의 제도적 기반으로 원격교육기본법 제정 등도 추진할 것"이라고 덧붙였다.

홍 부총리는 9조3000억원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 맞춤형 피해지원대책을 조기 집행한다는 방침도 이 자리에서 밝혔다. 그는 "소상공인 버팀목 자금, 긴급고용안정지원금은 기존 수혜자의 경우 6일 공고해 오는 11일부터 지급이 개시되고 설 명절 전까지 90%가 지급되도록 할 것"이라며 "집합금지업종에 대한 소상공인 임차료 융자 프로그램(1조원)도 온라인 신청 방식으로 1월 중 대출을 시행하고 18일부터는 집합제한업종 대출(3조원)과 소상공인 2단계 금융지원 프로그램(잔여 3조6000억원)에 대한 보증료율 인하도 개시하겠다"고 전했다.

올해 경기 반등을 위한 110조원의 투자 추진 계획 중 상반기 내에 공공기관 투자(65조원) 가운데 34조원을 집행할 예정이다. 그는 "3기 신도시 건설(인천·하남 등) 등 주거안정에 26조4000억원, 신재생에너지 건설 등 한국판 뉴딜 투자에 3조4000억원 등 상반기에 34조원(53%) 이상 투자를 실행하겠다"면서 "민자사업(총17조3000억원)의 경우 그린스마트스쿨 등 신유형 민자사업을 적극 발굴하고, 기업투자(28조원)는 약 10조원 규모 기발굴 투자프로젝트 연내 착공지원과 함께 18조원 수준의 신규 프로젝트 발굴도 속도높여 추진할 것"이라고 설명했다. 아울러 "올해 재정조기집행 목표를 역대 최고수준(중앙 63%)으로 설정하고, 1월부터 특별·집중관리하겠다"고 덧붙였다.

백신 확보·접종과 관련해서는 "모더나사 백신 2000만명분 구입 선급금 등 약 1조원의 백신구입비도 계획대로 지급 후 확보해 2월부터 의료진·고령자부터 접종 시작토록 준비하겠다"고 설명했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr