광진구, 2020년 대외 평가 공모사업 150건 선정 '쾌거'

코로나19 업무에도 본연의 업무 충실한 결과, 좋은 성적 거둬... 전 부서에서 분야별 대외 평가 및 공모사업 참여 노력

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 지난 한 해 동안 코로나19로 인한 업무 과중에도 본연의 업무를 충실히 수행한 결과 대외 평가 및 공모사업 150건에 선정되는 성과를 거뒀다.

구는 2년 연속 ‘전국 기초자치단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최우수 등급(SA)을 받고, 전국도서관 운영평가 문체부장관상, 보건소 건강증진사업 유공 포상 보건복지부 장관 표창을 수상하는 등 총 45개 대외평가에서 좋은 평가를 받았다.

또, 선제적인 코로나19 방역대책을 인정받아 2020년 대한민국 건강도시상. 2020 매니페스토 우수사례 경진대회 안전자치 분야 최우수상을 수상하기도 했다.

더불어 구는 전 부서에서 공모사업에 참여, 총 105건의 공모사업에 선정되는 쾌거를 이뤘다.

특히, 중소벤처기업부에서 추진한 전통시장 상점가 활성화 사업 4개 분야와 서울시의 의류제조업체 작업환경 개선 지원사업 등에 선정되어 코로나19로 침체된 지역경제 회복에 도움을 줬다.

구는 서울시의 코로나19 피해 극복을 위한 청년 일자리창출 사업과 50+보람일자리 시범사업, 고용노동부 주관 신중년 경력형 일자리 사업에도 선정돼 고용한파로 경제적 위기에 처한 구민들을 지원했다.

아울러, 행정안전부의 주민생활혁신사례지원사업과 서울시의 생활안심(범죄예방) 디자인 사업에 선정돼 주민들이 체감할 수 있는 안전한 생활환경을 만들었다.

이 밖에도, 하나금융그룹 국공립어린이집 설치비지원 공모사업, 서울시의 우리동네키움센터 집중지원구 선정 자치구 공모와 서울시의 치매예방사업, 찾아가는 건강케어 사업 등에 선정돼 복지·돌봄 사각지대를 해소하는 데 힘썼다.

김선갑 광진구청장은 “지난 한 해는 전례없는 ‘코로나19’라는 위기로 광진구 직원들 역시 휴일없이 고생했다”며 “그 와중에 본연의 업무에도 충실하여 대외 평가 및 공모사업 총 150건에 선정되는 영예를 안게 되어 기쁘고 직원들에게 감사하다”고 말했다.

이어 “광진구는 ‘구민이 꿈꾸는 가치, 함께 만드는 광진’이라는 슬로건 아래 구민이 체감할 수 있는 광진의 변화를 이끌고, 더불어 촘촘한 방역체계를 구축하여 코로나19 피해를 최소화하고자 쉼 없이 달려왔다”며 “앞으로도 구민의 안전 확보와 지역경제 활성화 등 코로나 위기 극복에 방점을 두고 ‘더 안전하고 더 건강한 광진’을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr