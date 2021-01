경기도, 대포차 3606대 '적발'…공매 등 진행

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 뺑소니와 강력 범죄에 이용되는 등 사건사고 위험이 높은 '대포차' 의심차량 3606대를 적발했다.

경기도는 2018년 6월부터 지난해 12월까지 자동차세를 2년 이상 체납한 압류차량 4만2524대를 대상으로 보험사 책임보험 가입유무 확인을 통해 1차 대포차 의심차량을 선별했다.

도는 이를 통해 책임보험 미가입 차량과 소유자, 보험 가입자가 다른 차량 2만1514대를 가려낸 뒤 도내 31개 시ㆍ군 광역체납기동반과 공동으로 집중 조사를 벌여 3606대의 대포차량을 최종 적발했다.

도는 적발차량 중 724대에 대해서는 운행 정지명령을 내리고 548대를 강제 견인했다. 또 견인차량 가운데 407대는 공매 처분했다. 없어진 차량 2334대에 대해서는 체납처분 중지를 결정했다.

최원삼 도 조세정의과장은 "교통 범죄, 강력 범죄에 악용될 수 있는 대포차 근절을 위해 시ㆍ군과 지속적으로 조사를 실시하겠다"며 "대포차로 인해 본인도 모르게 체납자가 된 사람들에게는 체납처분 집행 중지 등 적극행정을 통해 경제적 불이익이 없도록 하겠다"고 강조했다.

