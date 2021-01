김치 수출 사상 최고치 경신…유망시장은 '일본'

일본 수출 28% 증가…한국산 점유율 19.6%

[아시아경제 황윤주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 발효 식품 수요가 늘어나면서 우리나라의 김치 수출이 역대 최대 규모를 기록했다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 6일 발표한 '유망품목 AI 리포트 -김치'에 따르면 2020년 10월까지 우리나라의 김치 수출은 전년 동기 대비 36.4% 늘어난 1억1909만 달러로 사상 최고치를 경신했다. 물량 기준으로는 역대 처음으로 3만2000t을 넘겼다.

AI가 주요 58개국의 9개 지표를 종합해 분석한 결과 김치의 수출 잠재력이 높은 시장은 일본(81.3점), 독일(79.5점), 홍콩(79점) 순으로 나타났다.

일본은 김치가 포함된 '조제 및 보존처리한 채소류(HS 200599)'의 수입시장 규모가 3억6800만 달러로 5억200만 달러의 미국에 이어 두 번째로 컸다. 또한 작년 10월까지 우리나라의 김치 수출에서 일본 시장이 차지하는 비중은 49.9%에 달했고 수출액은 전년 동기 대비 28% 증가한 5948만 달러를 기록했다. 일본 수입시장 내 한국산 점유율도 2017년 13.4%에서 2020년 19.6%까지 꾸준히 상승해 좋은 평가를 받았다.

보고서는 "수출증가율로는 미국(56.3%), 홍콩(50.4%), 호주(64.7%), 싱가포르(85.4%)로의 수출도 전년 동기대비 50%이상 큰 폭으로 늘어났다"며 "코로나19로 건강 음식에 대한 관심이 높아진데다 방탄소년단(BTS) 등 한류 효과를 본 것으로 풀이된다"고 말했다.

조의윤 무역협회 연구원은 "중국과의 '김치 국제표준' 논란에도 불구하고 세계인의 식탁에 한국 김치가 올라가며 종주국의 위상을 굳히고 있다"며 "건강식으로 인식되는 김치에 대한 수요가 지속적으로 늘어날 전망인 만큼 제품 현지화와 품질 향상을 위한 노력이 병행된다면 수출이 계속 확대될 것'이라고 말했다

