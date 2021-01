산청군, 한국농촌경제 硏 발표 … 인구 재생산 가장 활발

통계청 조사 셋째 이상 출생비 중도 전국 8위

정주 여건·교육환경·일자리 등 인구정책 주력



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 한국농촌경제연구원이 지난달 23일 발표한 ‘2020 지역 경쟁력지수’ 평가의 ‘지역 재생잠재력 지수’ 부문에서 전국 1위를 차지했다고 5일 밝혔다.

연구원에 따르면 ‘지역 재생잠재력 지수’는 지역별로 인구를 증가시킬 수 있는 잠재력이 얼마나 되는지를 파악하기 위해 이번에 처음 개발됐다.

산출 방법은 인구 비율 대비 2자녀 이상 출생률로 계산된다.

이 수치가 ‘1’ 이상이면 지역 인구가 증가할 것이라는 의미이며, 낮은 경우 장기적으로 인구가 줄어들 것이라는 뜻이다.

산청군의 지수 값은 2.6으로 전국 229개 시군구 가운데 가장 높았다.

산청군은 소멸위험지수가 0.168에 불과해 지금까지 인구 소멸 고위험 지역으로 분류됐던 지역이다. 하지만 지역재생력 잠재력 지수에서는 전국 시군구 중 1위를 차지했다.

실제로 군은 지난해 통계청이 발표한 ‘2019년 출생 통계’에서 전국 셋째 애 이상 출생 비중이 20%로 전국에서 8번째로 높았다. 합계출산율 역시 전국에서 27번째, 경남 도내에서는 2번째로 높았다.

군은 지난해부터 인구정책에 관한 조례’ 개정을 통해 ▲전입가구 10~30만원 지원 ▲결혼장려금 400만원(4회 분할) ▲기업체 전입 근로자 30만원 ▲전입 학생 30만원 ▲다자녀가정 대학생 30만원 ▲인구증가 유공 기업 장려금 등을 추진하고 있다.

그리고 출산장려금 제도와 함께 ▲산모·신생아 건강관리지원 지자체 사업 ▲출산·임신 축하 용품과 임산부 영양제 지원 등 임신·출산·양육을 위한 다양한 지원책을 펼치고 있다.

이재근 산청군수는 “현재 우리 군에서는 다양한 인구증가정책을 시행하고 있다”며 “출산장려금의 매월 지급형식 전환·확대를 비롯해 군내 모든 어린이집 공립화 운영 등으로 보육환경도 개선해 나가고 있다”고 강조했다.

그러면서“산청 뿐 아니라 경남도 미래먹거리인 항노화 산업 육성과 한방제약산업단지 내 기업 유치 등으로 인구 유입을 꾀할 것”이라며 “정주 여건 개선을 위해 LH와 함께 산청읍 150세대, 신안면 82세대 규모의 주택건립사업도 추진하고 있다”고 덧붙였다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr