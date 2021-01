유승민 "文, 자화자찬·책임회피 뿐…책임지는 모습 보여달라"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자인 유승민 전 의원이 새해 첫 국무회의에서 '코로나 극복 모범국', '코리아 프리미엄' 등을 외친 문재인 대통령을 향해 "자화자찬과 책임 회피뿐"이라고 비판했다.

유 전 의원은 5일 페이스북에서 "동부구치소라는 지옥에 갇혀 있는 수용자들은 대통령의 저 말에 공감할까"라며 이같이 말했다.

앞서 문 대통령은 이날 청와대에서 주재한 첫 국무회의서 국산 치료제가 가시권에 들어섰다며 '코로나 극복 모범국가가 될 수 있다'고 말했고, '코리아디스카운트 시대가 끝나고 코리아프리미엄 시대'라고 강조하기도 했다.

유 전 의원은 이에 대해 "대통령이 진정으로 국민에게 희망을 드리고 싶다면, 우선 국민의 고통에 공감하고 문제해결의 능력을 보여줘야 한다"며 공감능력의 부재를 지적했다.

책임회피 문제도 지적했다. 그는 대통령이 동부구치소에 여러 차례 문제해결을 주문했고, 백신확보도 13차례 지시했다고 밝힌 청와대의 공식입장을 언급하며 "'대통령은 분명히 여러 차례 지시했는데, 지시를 받은 참모와 공무원들이 잘못한 거'라고 말하고 싶은 것"이라며 "대통령이라는 자리는 그런 말로 책임을 회피하고 떠넘기는 자리가 아니다"라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr