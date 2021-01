[아시아경제 이민우 기자] 전 세계 소비 관련 대표 종목에 투자하는 펀드 상품이 출시됐다.

신한금융투자는 이 같은 '피델리티 글로벌 컨슈머 펀드'를 판매한다고 5일 밝혔다.

이 펀드는 전 세계에 소비망을 구축한 글로벌 대기업 위주로 종목을 발굴해 투자한다. 가격 경쟁력이 뛰어나고 브랜드에 대한 충성도가 높아 다수의 소비자를 끌어 모을 수 있는 회사에도 투자한다. 또한 컨슈머 섹터 내 다양한 비즈니스 모델로 인해 다각화된 포트폴리오를 구축 가능한 것이 특징이다

'피델리티 글로벌 컨슈머 펀드'의 C1클래스의 총 보수비용은 연 2.475% 이다. 펀드투자자산의 가격 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다. 기타 펀드 관련 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지 및 고객지원센터에서 확인 가능하다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr