'노 마스크' 물놀이에 악수·포옹·인증샷까지…'방역 뒷전' 브라질 대통령 논란

국제사회 비판 이어져

[아시아경제 김봉주 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 심각성을 무시하는 자이르 보우소나루 브라질 대통령의 행태가 새해에도 이어져 논란이 되고 있다.

4일(현지시간) 브라질 언론에 따르면 보우소나루 대통령은 휴가 중이던 지난 1일 상파울루주 프라이아 그란지 해변에서 수많은 피서객들과 함께 물놀이를 즐겼다.

보우소나루 대통령은 물론 지지자로 보이는 피서객들도 대부분 마스크를 쓰지 않고, 다닥다닥 붙어 사회적 거리 두기도 지키지 않았다.

보우소나루 대통령은 어린이, 고령자 가리지 않고 포옹을 하고 기념사진을 찍기도 했다.

보우소나루 대통령은 이튿날 SNS에 글을 올려 연말연시 해변을 봉쇄한 지방 정부들을 비난했다.

이에 주앙 도리아 상파울루 주지사는 "대통령의 행동이 국민의 생명을 위협하고 있다. 보우소나루 정부의 현실 부정이 코로나19 사망자 증가를 부추기고 있다"고 지적했다.

국제사회도 보우소나루 대통령의 코로나19 방역을 무시하는 행태를 비판했다.

유럽연합(EU)의 파올로 젠틸로니 경제 담당 집행위원은 지난 2일 SNS에 올린 글에서 브라질의 코로나19 대응을 강하게 지적했다.

이탈리아 총리를 지낸 젠틸로니 위원은 "연말연시 브라질의 코로나19 하루평균 확진자와 사망자가 3만6천 명과 700명을 넘겼다"면서 "나는 브라질의 부끄러운 이미지를 봤다"고 말했다.

