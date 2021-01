[아시아경제 박준이 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 40,000 전일대비 1,950 등락률 +5.12% 거래량 1,909,517 전일가 38,050 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 GS건설 외 17개사, 인천광역시에 1327억 규모 손해배상 피소LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정GS건설, 규정보다 하도급대금 11억 덜 지원…과징금 13.8억 close 은 수원 센트럴 아이파크자이 수분양자 중 중도금 대출 적격자에 대해 1129억8320만원 규모의 채무보증을 결정했다고 5일 공시했다.

이번 보증은 GS건설이 시공하는 수원 센트럴 아이파크자이 일반분양 계약자의 중도금 대출에 대해 전체 대출한도 5649억원 중 주택구입자금 보증서로 담보되지 않은 20%를 GS건설이 연대보증하는 것이다.

채무보증금은 2019년 연결 기준 자기자본 대비 2.73%다. 채무보증은 2023년 10월31일 종료된다.

