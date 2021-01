與 4차 재난지원금 논의에 경계하는 野…"선거 노림수냐"(종합)

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 4월 재보선을 앞두고 여권이 추가경정예산(추경) 편성을 통한 4차 재난지원금 지급 가능성을 시사하자 야당 지도부가 일제히 비판에 나섰다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 5일 국민의힘 2차 온택트 정책 워크숍에서 모두발언을 통해 "한 달 앞도 내다보지 못하는 국정운영"이라며 "이 정권은 향후 전개될 수 있는 상황에 대한 예측능력이 전혀 없는 정부가 아닌가 생각한다"고 지적했다.

그는 더불어민주당의 재난지원금 지급 시사에 대해 "지난 예산국회 때 우리 당이 '코로나 사태가 얼마나 지속될지 모르니 2021년도에 대비할 수 있는 재난지원금을 예산상 확보하자'고 이야기했는데, 그것도 겨우 3조원 확보했다"며 "이제와서 갑작스럽게 올해가 시작된지 며칠 되지도 않아 추경 이야기 나오는 것이 이 정부 현실"이라고 지적했다. 지난해 예산 확보 과정에서 미리 재난지원금을 확보했어야 함에도 추경에 의존한다는 비판이다.

주호영 원내대표도 워크숍 직후 기자들과 만나 "3차 재난지원금이 지금 본예산에 반영돼서 아직 지급되지도 않은 것이 있는데 벌써 전국민 재난지원금 주장하는 것은 4월 선거를 노린 것인가"라며 "제대로 된 재원대책은 있는 것인지 너무 황당하다"고 지적했다.

