광주신세계, 코로나 극복 캠페인 수익금 1000만 원 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 1층 이벤트홀에서 대한적십자사 광주·전남지사와 함께 ‘코로나19로 지친 여러분들을 응원합니다’라는 테마를 걸고 코로나19 극복 캠페인을 진행한다고 5일 밝혔다.

이달 한달 간 진행되는 캠페인을 통해 마련될 수익금 1000만 원을 미리 대한적십자사 광주전남지사에 전달했다.

전달식에는 박흥석 대한적십자사 광주전남지사 회장, 이동훈 광주신세계 대표 등이 참석해 자리를 빛냈다.

전달된 후원금은 환자치료에 힘쓰고 있는 의료진에게 광주시 감염병 전담병원을 통해 전달 될 예정이며, 취약계층은 100가구 대상으로 반찬을 지원할 예정이다.

대한적십자사 광주전남지사는 우리 지역 재해이재민과 취약계층을 위한 긴급구호 활동, 노인, 장애인, 다문화가정, 저소득층 등에 대한 사회봉사활동에 매진하고 있는 단체이다.

이동훈 광주신세계 대표는 “코로나19 감염이 날이 갈수록 심해지고 있는 상황에 환자치료에 힘쓰고 있는 의료진과 경제활동에 어려움을 겪고 있는 소외계층에게 작은 힘이 됐으면 한다”고 말했다.

한편 광주신세계는 그간 지역 소외계층을 위해 지난해 광주청년센터를 통해 긴급구호물품 비용 지원, 취약계층 가정 아동들에게 놀이키트 비용 지원, 소아암 환우를 위한 치료비 전달, 광주지역 소외가정에게 선풍기 지원, 전남지역 소외가정에게 여름 이불, 장마로 수해를 입은 소외계층 지원 등 지역에서 힘들게 살아가는 불우한 이웃들을 위해 지원하고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr