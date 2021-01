진주형 민관협력 배달앱, 가맹점 모집

수수료 2%, 진주사랑상품권 결제 시스템 탑재 지원

20일까지 집중 접수기간 운영

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시는 시민들의 생활 편의 증진 및 소상공인의 경영 부담을 덜어주기 위해 추진하는 진주형 민관협력 배달앱 서비스에 참여할 가맹점을 모집한다고 5일 밝혔다.

민관협력 배달앱 사업은 일반 상용 배달앱 이용 시 6~12%에 달하는 높은 중개수수료를 2%로 낮춰 지역 소상공인의 경영 부담을 덜어주기 위해 계획된 사업이다.

시는 지난해 공모를 거쳐 선정된 스마트로, 아람솔루션, 허니비즈 등 3개 사와 업무협약으로 가맹점 모집과 시범 운영 후 2월경 정식 오픈한다.

가맹점 신청은 진주시에 사업장을 둔 배달 가능한 식음료업소면 누구나 가능하다.

시는 2월 출시를 위해 20일까지 집중 접수 기간으로 설정해 한 번의 신청으로 3개 민관 참여사가 공동으로 활용할 수 있도록 하며 가맹점 신청서, 사업자 등록증, 통장 사본을 갖춰 시청 일자리경제과, 읍·면·동 행정복지센터, 민관 참여사에서 접수하면 된다.

조규일 시장은 “진주형 민관협력 배달앱은 경영에 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 돕고 진주사랑상품권으로 결제할 수 있어 민관 상생의 모범사례가 될 것”이라며 “코로나 위기의 조기 극복과 지역경제 활성화를 위해 시민들의 적극적인 이용과 협력을 당부드린다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr