포항시, '지진피해 지원금' 신청 3개월 만에 2만건 돌파 … 87%가 주택피해

국무총리실 소속 손해사정사 '피해물건 현장조사' 본격 진행

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 지난 9월21일부터 시작된 포항지진 진상조사 및 피해구제 등을 위한 특별법에 따른 피해자인정 및 지원금 신청접수 건수가 지난해말 기준으로 2만건을 돌파했다고 5일 밝혔다.

총 접수건수는 2만385건이다. 유형별로 인명피해 472건, 주택피해 1만7910건, 소상공인 1097건, 중소기업 66건, 농축산시설 18건, 종교시설 99건, 가재도구 등 기타 723건이다. 전체 피해접수의 약 87%가 주택피해이다.

접수 초기 많은 신청자가 한꺼번에 몰릴 것으로 우려됐으나, 찾아가는 읍면동 순회교육과 각종 매체를 활용해 홍보를 병행한 결과 신청건수는 1일 300여건씩 큰 혼잡없이 이뤄지고 있다.

이에 따라 국무조정실 소속 손해사정사가 피해물건에 대해 서류 심사 및 현장 방문을 본격적으로 진행하고 있으며, 신청 대상자 중 서류보완이 필요한 일부 세대에 대해서는 보완을 요청하고 있다.

포항시 관계자는 "지진피해 신청접수는 주택의 피해뿐만 아니라 종교시설, 사립보육시설 등 시설의 피해도 신청 가능하다"며 "지진 피해 시민들은 접수기한(오는 8월말) 내 빠짐없이 피해지원금 신청을 해주실 것을 부탁드린다"고 강조했다.

한편, 국무총리실 소속 포항지진피해구제심의위원회에서는 위탁 손해사정업체의 지진피해 지원금 신청자를 대상으로 실시한 사실조사를 바탕으로 피해자인정여부 및 지원금을 결정할 예정이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr